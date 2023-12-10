منتخب الشباب يخوض مرانه الأول على ستاد القاهرة

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، بمشاركة 28 لاعبا مرانه بالملعب الفرعى على استاد القاهرة خلال معسكره.

منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب



وشملت قائمة اللاعبين للمعسكر الحالي كل من :



في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد جمال، أحمد إبراهيم

الدفاع: عبد الله فؤاد، معتز محمد ، أحمد مجدى، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطى، مهاب سامى، محمد إبراهيم .

الوسط: مصطفى عكاشة، عبد الرحمن شعبان، فارس خالد، محمد عماد، محمد السيد، محمد سعيد، زياد جاب الله، عمر خضر، محمد عبد الله، أنس وائل، عمرو خالد، هادى عامر.

الهجوم: مهند محمد، السيد ربيع، عمر فتحى، حسن صابر.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمنتخب الشباب حتى يوم الجمعة المقبل.

