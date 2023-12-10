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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس المقاولون: ندعم الجهاز الفني وقادرون على تحقيق الانتصارات

رئيس المقاولون العرب
رئيس المقاولون العرب

حرص المهندس محسن صلاح، رئيس النادي المقاولون العرب، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور الجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، وذلك بعد تكليفه بقيادة الفريق وقبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري.

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وأكد المهندس محسن صلاح على تحفيز اللاعبين دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، أحد أبناء النادي المخلصين وجهازه المعاون، للخروج بالفريق من وضعه الصعب في جدول مسابقة الدوري العام.

 

رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين 



كما شدد المهندس محسن صلاح على أهمية حصد نقاط مباراة طلائع الجيش لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح ومكانته الطبيعية في جدول المسابقة مطالبا اللاعبين ببذل أقصى جهد والإلتزام بالتعليمات لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المقاولون العرب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية والأفريقية ومؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن طلعت محرم لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

أضاف رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين إن الإدارة تقف خلف الفريق والجهاز الفني ولا تتوانى عن الدعم والمساندة وأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة.

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