المتحدث الرسمي لقنا: لا يوجد خروقات انتخابية فى اليوم الأول

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، إن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تابع سير العملية الانتخابية في يومها الأول بكافة اللجان علي مستوي المحافظة، من خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وبيّن المتحدث الرسمي للمحافظة، أن إدارة غرفة العمليات تضم كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا وجه بتقديم كافه اوجه الدعم اللوجيستية للناخبين، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق.

وأضاف إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لم ترصد ايه شكاوى او خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية .

ومن جانبه جدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، خلال اليومين القادمين باعتبار ذلك واجب وطنى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة وإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين.

وأكد المحافظ، أن المواطن القنائي لبى النداء الوطني في جميع لجان الاقتراع، وأشاد بوعي لمواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات حيث حرصوا على التواجد امام اللجان في ساعات مبكرة إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مضيفا إلى أن عظيمات مصر من السيدات والفتيات تميزن بالحضور الحاشد في جميع لجان قنا الفرعية البالغ عددها 341 لجنة.

وأصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، قرارا بتكليف عمر عبد الباقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام للعمل متحدثا رسميا باسم محافظة قنا ، بعد أن اجتياز الدورة الخاصة بذلك.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لتدعيم التواصل المستمر مع وسائل الإعلام لنقل الحقائق كاملة للمواطنين، في إطار رغبة عامة للنهوض بالأداء الخدمي وتضافر جهود المجتمع وضمان وصول المعلومات المتكاملة لوسائل الإعلام.