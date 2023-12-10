مدير أوقاف القناطر الخيرية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى فضيلة الشيخ نجاح سالم شحاته مدير إدارة أوقاف القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد المقدم مصطفي عبيد .

و شهدت لجان الانتخابات في مدينة بنها، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، كذلك حرصت المقار واللجان الانتخابية على توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم و كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى أول ايام الانتخابات الرئاسية 2024.

وجرى تجهيز 365 مقر انتخابي و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

فيما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الاول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.