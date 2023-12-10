مسيرة لأهالي القليوبية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهدت قرية العمار الكبري مركز طوخ بمحافظة القليوبية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأهالي أمام لجان التصويت بالقرية، ونظم الأهالي مسيرة وزفة بالحصان والمزمار البلدي على أنغام «تسلم الأيادي»، لدعوة الأهالي إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب كل مصري نحو بلده ووطنه.

وشهدت لجان الانتخابات في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

كذلك حرصت المقار واللجان الانتخابية على توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.