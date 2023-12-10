كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت بالأقصر يدلون بأصواتهم فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

أدلى كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس بجنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وكان قد أدلى الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل لجنة مدرسة عزبة الخزان الابتدائية بمدينة إسنا، يرافقه عدد من كهنة الإيبارشية والشعب القبطي، للتأكيد على المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، وحث المواطنين على المشاركة فى التصويت.

ورافق الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، خلال الإدلاء بصوته بلجنة مدرسة عزبة الخزان بمدينة إسنا، القمص متاؤس القمص زخارى كاهن كنيسة الأم دولاجى وأولادها الأربعة بإسنا ووكيل المطرانية، والقس بيشوي القمص شنودة، والقس هارون صموئيل، والقس فيلوباتير سيفين، وعاطف نان مسئول العلاقات بالمطرانية، والمستشار عماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، وعدد كبير من المواطنين الأقباط، وذلك لحث المواطنيين بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بسعادته فى المشاركة فى الإنتخابات، قائلا: "هى مشاركة وطنية ودائما الكنيسة تحث أبنائها على المشاركة الإيجابية فى كل ما يساهم فى بناء الوطن وتقدمه".

وشدد الأنبا يواقيم على ضرورة الخروج للقيام بهذا الواجب الوطني، ودعا الله أن يحفظ مصرنا العزيزة بلداً وشعباً .

وأضاف أن الكنيسة القبطية تخضع لقرارات المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، وفي مقدمتها المشاركة بالإنتخابات الرئاسية و أن كل ذرة من تراب مصر غاليه علي أبنائها كما قال قداسة البابا تواضروس الثاني.