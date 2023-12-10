سلطة البروكلي والخس

تفضل الأمهات تحضير أصناف مختلفة من السلطات الصحية لافراد أسرتها لتقدم لهم وجبة غذائية مفيدة مميزة بمذاق شهي.

ويأتي البروكلي في المقدمة لمذاقه الطيب واحتوائه على فوائد عديدة أبرزها:-

الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، أو سرطان الرحم وغيرها.

التخلص والتقليل من مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التخفيف من الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهاب المفاصل.

العمل على تزويد الجسم بمضادات الأكسدة، مما يدعم عمل جهاز المناعة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سلطة البروكلي بخطوات سهلة.

المقادير

- البروكولي : كوب (مقطع)

- سكر : ملعقة كبيرة

- الماء : 3 اكواب (مغلي)

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- خس : 4 أوراق (مقطع)

طريقة التحضير

ضعي الماء المغلي مع السكر في قدر، ثم أضيفي البروكلي واتركيه يغلي على النار لحوالي 5 دقائق.

ارفعي قطع البروكلي من الماء ثم ضعيها في وعاء من الماء المثلج حتى تبرد تماماً.

ضعي الخس مع البروكلي في طبق التقديم.

اخلطي زيت الزيتون مع الأوريغانو، وبودرة الثوم، والملح في وعاء جانبي صغير، ثم وزعي المزيج فوق الخضار في الطبق وقلبي بهدوء ثم قدميها.