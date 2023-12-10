استمرار توافر حشود من الناخبين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن جميع لجان محافظة الغربية تشهد كثافة كبيرة وتزاحم من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وقال المحافظ، إن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية .

وأضاف محافظ الغربية أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره .



ولفت محافظ الغربية، إلى أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان عروس الدلتا.

يذكر أن المواطن عبد السلام محمد المسن الذي يبلغ من العمر 115 عاما من سكان قرية الابشيط بمركز المحلة بمحافظة الغربية، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة مدرسة ألابشيط. وقام أحد الأشخاص باصطحاب المسن ومرافقته للجنة الانتخابية، حتي يتمكن من الإدلاء بصوته.