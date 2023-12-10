اللجنة النقابية للعاملين بجمارك الأقصر يدلون بأصواتهم بمدرستي المغتربين ووادي الملكات

شاركت اللجنة النقابية للعاملين بجمارك الأقصر والفروع برئاسة زكريا عطاى، وأعضاء المجلس، والجمعية العمومية، والعاملين بالإدارة العامة لجمارك الأقصر، برئاسة السيد محمد متولى محمود، بانتخابات الرئاسة، بالإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انطلاقها، وذلك بمدرسة المغتربين، ومدرسة وادي الملكات بالمدينة.

وأوضح زكريا عطاى نقيب العاملين بجمارك الأقصر، أن انتخابات الرئاسة تعد واجب وطنى يحتم على كل مصري، بالمشاركة الفعالة فيه، بما يعكس رسالة للعالم بوعي الشعب المصري فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية والتى تتطلب تكاتف من جميع المصريين، مشيراً إلى أنه كان هناك دعوات من السيد عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين للمالية والضرائب والجمارك ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لحث أعضاء الجمعيات العمومية داخل اللجان النقابية بالنزول والمشاركة للانتخابات لممارسة حقوقهم الدستورية.



يشار إلى أن محافظة الأقصر تضم أربعة لجان للمغتربين: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة وافدين مركز طيبة مقرها مدرسة المتفوقين، اما لجنة وافدين مركز اسنا مقرها مدرسة اسنا الثانوية الفندقية ولجنة مركز ارمنت مقرها مدرسة ارمنت الثانوية الصناعية.