وكيل صحة الغربية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

حرص الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربيه، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بلجنة المغتربين بمحطة السكه الحديد بالغربية

ودعا جميع العاملين بالقطاع الصحي ، إلى أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وتفقد فرق التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية خلال اليوم الأول لها، ومتابعة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم باللجان الانتخابية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين في الساعات الأولى من الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس مدى وعي الشعب المصري، وحرصه على المشاركة في البناء والتنمية والاستقرار لمصرنا الغالية، كما برسالة قوية للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره بيده، ويساهم بقوة في بناء وتقدم هذا الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.

وكانت مديرية الصحة بالغربية قد نظمت عدة قوافل طبية متنقلة أمام مقر اللجان الانتخابية