استمرار توافد المواطنين علي لجان القناطر الخيرية للإدلاء بأصواتهم

شهدت مدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، توافد المواطنين على مدرسة حسن أبو بكر بالقناطر الخيرية، للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وسط أجواء ديموقراطية لاختيار المرشح الذي يريدون أن يصبح رئيسهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.