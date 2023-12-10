رئيس جامعة بنها يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنة مدرسة الشرقاوية الإعدادية بنات بشبرا الخيمة.

وأكد "الجيزاوي" على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم باعتباره واجب وطني داعيًا جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة إلى ضرورة المشاركة الحرة الفعّالة فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى حرص جامعة بنها على تقديم جميع أوجه الدعم لطلابها ومنسوبيها لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 انطلاقًا من دورها المجتمعي والتثقيفى لحثهم علي أهمية المشاركة السياسية، والسعي لخلق جيل أكثر وعيًا بواجبه الوطني ومشاركًا في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.