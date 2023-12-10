تابعت غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التقارير الواردة من غرف العمليات في ٢٧ محافظة في آول أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل حيث انطلقت العملية الانتخابية بالمقار المخصصة في موعدها في التاسعة صباحا حيث كان العمل قد بدأ داخل اللجان والاستعدادات في الساعة الثامنة صباحا مع وصول القضاة الي اللجان ولم ترصد الغرف المركزية اي تأخير في مواعيد فتح المقار الانتخابية الرئيسية والفرعية استعدادا لاستقبال الناخبين.وتم رصد انه تم توفير كافة الخدمات بجميع المقار وتوفير كراسي واماكن لكبار السن كما رصدت غرف العمليات الاقليمية وجود كبير من المتطوعين من التحالف الوطني وعدد من الاحزاب لتوفير وسائل الانتقالات لجميع الاهالي للتيسير عليهم للوصول الي اللجان الانتخابية.

التحالف الوطني الاهلي ومؤسسة حياة كريمة



كما رصدت وجود عدد كبير من المتابعين للعملية الانتخابية من التحالف الوطني الاهلي ومؤسسة حياة كريمة وقد كان للاتحادات الاقليمية دور في توفير حملات ١٠٠ مليون صحة في محيط عدد كبير من اللجان لتقديم الدعم الصحي للمواطنين خاصة لكبار السن والسيدات .

غرفة اتحاد الجمعيات الأهلية: جميع اللجان بدأت في مواعيدها وتوفير خدمات كبار السن

غرفة اتحاد الجمعيات الأهلية: جميع اللجان بدأت في مواعيدها وتوفير خدمات كبار السن

غرفة اتحاد الجمعيات الأهلية: جميع اللجان بدأت في مواعيدها وتوفير خدمات كبار السن

غرفة اتحاد الجمعيات الأهلية: جميع اللجان بدأت في مواعيدها وتوفير خدمات كبار السن

غرفة اتحاد الجمعيات الأهلية: جميع اللجان بدأت في مواعيدها وتوفير خدمات كبار السن

غرفة اتحاد الجمعيات الأهلية: جميع اللجان بدأت في مواعيدها وتوفير خدمات كبار السن

غرفة اتحاد الجمعيات الأهلية: جميع اللجان بدأت في مواعيدها وتوفير خدمات كبار السن

غرفة اتحاد الجمعيات الأهلية: جميع اللجان بدأت في مواعيدها وتوفير خدمات كبار السن

غرفة اتحاد الجمعيات الأهلية: جميع اللجان بدأت في مواعيدها وتوفير خدمات كبار السن



وقد افادت لجان المتابعة الاقليمية بوجود تدفق عدد كبير من الاهالي امام مقار المدراس منذ بداية الساعة الثامنة والنصف صباحا قبل الفتح الرسمي لمقار اللجان ووصل عدد الناخبين كما شهدت المناطق المحيطة بالمقار الانتخابية بالعديد من المحافظات لمسيرات وسط الاغاني الوطنية كما كانت حملات والخدمات الصحية حاضرة بقوة في محيط اللجان وتلاحظ ارتفاع درجة الإقبال لأعلى درجة حيث تلاحظ قيام الجامعات والمصالح الحكومية بتوفير وسائل النقل كما لاحظت الغرفة اقبال على لجان المغتربين فى معظم المحافظات.



كما رصد غرفة عمليات اقبال متزايد في محافظات وجة بحري كما رصدن في محافظات وجه قبلي رصدت غرفة العمليات الاقليمية توافد الاهالي وخروج عائلات بشكل كبير وتتراوح اعمار الناخبين في سن الشباب في للمشاركة والادلاء بأصواتهم

الجدير بالذكر ان اليوم الأحد اول ايام، أعمال التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري،



جاء ذلك تحت إشراف الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو مجلس النواب.