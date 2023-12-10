الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام

أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال الـ10 أيام الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

قناصة الاحتلال تستهدف مدير عام الصيدلة في صحة غزة:

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استهداف قناصة تابعة للجيش الإسرائيلي مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة، أشرف أبو مهادي، أثناء محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية بالوزارة في قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد: قناصة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهادي، بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زالت تعمل.

وتابع البيان: واستكمالا لهذه الجريمة النكراء استهدفت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التي ذهبت لإخلائهم فور وصولهما للمكان.

وأعربت الصحة الفلسطينية عن استنكارها لهذه الجريمة التي تضاف للسجل الإجرامي الأسود للاحتلال الإسرائيلي، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا على تفعيل القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ65 على التوالي مما أسفر عن شهداء وجرحى.

وأفادت الغد أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع، كما استهدفت المستشفى الميداني الأردني بقذيفة مدفعية.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي على غزة، إلى 17 ألفًا و700 شهيد، و48 ألفًا و780 جريحًا.

وبارتفاع حصيلة شهداء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عبدالوهاب في خانيونس إلى 10.

ونفذت طائرات حربية إسرائيلية حزامًا ناريًا عنيفًا في المنطقة بين خانيونس ورفح.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخران بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط القطاع.

وعشية الذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، ناشد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أحرار العالم بالتحرك والضغط على إسرائيل لوقف جرائم الإبادة الجماعية واستهداف المنظومة الصحية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

ودعا القدرة إلى تنفيذ فعاليات أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني وحماية مؤسساته الصحية.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ما زال يعتقل 36 من الكوادر الصحية على رأسهم د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في ظروف غير إنسانية.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 132 مؤسسة صحية وأخرج 22 مستشفى و46 مركزًا صحيًا عن الخدمة.

وبين أن العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 295 كادرًا صحيًا وإصابة المئات منهم.