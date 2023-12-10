الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيفا يوافق على استبدال مدافع اتحاد جدة قبل انطلاق كأس العالم

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موافقته الرسمية على طلب اتحاد جدة السعودي، وذلك قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

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ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم للأندية الثلاثاء المقبل، حيث سيواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي، والتي يشهدها ملعب الملك عبد الله ببريدة.

وشهدت الساعات الماضية موافقة الفيفا على طلب اتحاد جدة باستبدال مدافع الفريق الأول لكرة القدم فيليبي لويز باللاعب الشاب سويلم المنهالي، والذي اختاره المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لضمه للقائمة بدلًا من المدافع الأجنبي.

وكان لويز قد تعرض للإصابة خلال المواجهة الأخيرة أمام ضمك، فقد كشف الجهاز الطبي عن أن إصابة مدافع العميد تعد تمزق عضلي، مما يؤكد حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

وكان المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة، قد أعلن عن القائمة النهائية التي ستخوض بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، حيث ضمت القائمة لويز قبل تشخيص إصابته بشكل نهائي.

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