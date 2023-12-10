لقي مهندس مصرعه بمحافظة سوهاج مساء اليوم، إثر إصابته بالاختناق، في حريق شب بشقته بدائرة مركز أخميم، تم التحفظ علي الجثة وتوالت النيابة التحقيق .

ماس كهربائي.. مصرع مهندس أصيب باختناق في حريق نشب بشقته في سوهاج

كانت البداية بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة بدائرة مركز أخميم، وانتقل مدير المباحث الجنائية، و رئيس مباحث المديرية، لمكان الواقعة.

وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق في شقة بالطابق العاشر ببرج خاص ملك «حسام. أ. ل»، 44 سنة- مهندس ومقيم بذات الناحية، وامتد الحريق إلى شقة أعلاها بالطابق الحادي عشر ملك المدعو «كريم. ح»- مغلقة، وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده، ونجم عن الحريق إصابة مالك الشقة الأولى بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، والتهمت النيران بعض محتويات الشقتين، وأفاد شقيق المتوفي بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من إحدى توصيلات التلفاز بالشقة محل سكن شقيقه، ونفي الشبهة الجنائية ، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عامل أصاب تاجر بطلق ناري لخلاف بينهما على شراء رأس ماشية في سوهاج

وفي واقعة اخري ، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، القبض علي عاملًا أطلق الرصاص على تاجر فأصابه بطلق ناري في كتفه بسبب خلافات مالية بينهما على شراء رأس ماشية.

كانت البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من المستشفي المركزي، بوصول المدعو “ثابت م” “33 سنة- تاجر”، ومقيم بدائرة المركز، مصاباً بطلق ناري أعلي الكتف الأيمن وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

فانتقل مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال شقيقه شداد . م «44 سنة – تاجر» ، ومقيم بذات الناحية، قيام المدعو صلاح. أ «33 سنة- عامل» ومقيم بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابته، بسبب خلافات مالية بينهما على شراء رأس ماشية، وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم «فرد روسي محلي الصنع» بإرشاده، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.