السيدات الأكثر إقبالاً على لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

شاهدت قري ومدن محافظة القليوبية، زحاما كبير على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي.

وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة القليوبية حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 مواطنًا يصوتون في 484 لجنة فرعية منها 9 لجان للمغتربين، تشرف عليها 16 لجنة عامة و365 مركزًا انتخابيا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.