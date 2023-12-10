لجنة المغتربين بإسنا تستقبل عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالإنتخابات الرئاسية

استقبلت لجنة الوافدين بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عدد كبير من الناخبين الوافدين من خارج المحافظة.

ويبلغ من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر عدد 886377 ناخب وناخبة، موزعين على 175 لجنة فرعية بستة مراكز وهم:

قسم الأقصر ويضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين إجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، فيما يضم مركز الأقصر 22 لجنة فرعية بعدد 107214 ناخب وناخبة.

ويضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، بإجمالي عدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

فيما يضم مركز أرمنت، 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين، بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب وناخبة، ويضم مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.