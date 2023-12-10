مباحثات بين قطر واليمن حول سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها.

جاء ذلك على هامش "منتدى الدوحة 2023" المنعقد حاليا في العاصمة القطرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما استعرض المريخي مع وزير الخارجية بسريلانكا علي صبري علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها.

وفي سياق متصل بحث وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع نائب وزير الخارجية الهولندي ستيفن كوليت، مزيدا من الدعم لقطاعي المياه والبيئة في اليمن.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أن الجانبين ناقشا ، خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) المنعقد بمدينة دبي، العديد من جوانب التعاون والعمل على تفعيلها .. حيث عبر الشرجبي عن تقديره لمسيرة الدعم الطويل الذي تقدمه هولندا للشعب اليمني في قطاعي المياه والبيئة والذي ساهم في عملية التنمية والتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن التغيرات المناخية وتوقف البرامج الاستثمارية في قطاعي المياه والبيئة نتيجة الحرب.

واستعرض وزير المياه والبيئة اليمني ، التحديات التي تواجهها بلاده بسبب التغيرات المناخية واحتياجات اليمن ورؤية الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية.. لافتا إلى أن اليمن من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية ما يستلزم العمل على مواجهتها بالتعاون مع شركاء اليمن وإقامة شراكات محلية وإقليمية ودولية لتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية الى التخفيف من حدة المخاطر وحماية المواطنين من الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية وهشاشة الأمن المائي.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية لتمويل بناء قدرات وحدة التغير المناخي في الوزاره بهدف تعزيز قدراتها الفنية في مجالات التكيف والتخفيف وإعداد التقارير، بالإضافة إلى دعم اليمن لتعميم إجراءات وسياسات تغير المناخ في استراتيجيات التنمية القطاعية الحكومية، والحصول على تمويل المناخ من الكيانات التشغيلية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بما في ذلك مرفق البيئة العالمي ، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف .