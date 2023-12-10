استمرار توافد المواطنين على لجان التصويت بمنطقتي المنيل ومصر القديمة

يشهد محيط لجان منطقتي المنيل ومصر القديمة، استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت صباح اليوم ومستمرة حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في الساعات الأخيرة من انتهاء اليوم الأول للتصويت على انتخاب الرئيس الجديد لمصر.

وقد سطر أبناء مصر من فئة كبار السن والشباب، ملحمة وطنية وانتماء بشكل كبير منذ صباح اليوم، حيث يتوافد الكثير منهم على لجان التصويت بمنطقتي المنيل ومصر القديمة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حرصا منهم على وطنهم وحمايته من أي إشاعات ومكائد.

وتوافد كبار السن مع أهلهم وأصدقائهم على لجان اقتراعهم ليؤكدا أنه لا توجد مشقة أو تعب في سبيل راحة وأمن الوطن، إيمانا منهم واقتناع بالمشاركة في أي قرار سياسي يخص أمن مصر.

وتشهد لجان اقتراع منطقة المنيل، إقبالا ملحوظا في منتصف اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، واحتل الشباب والسيدات المشهد الانتخابي منذ صباح اليوم الباكر.

هذا ويصوت أبناء مصر منذ صباح اليوم بمنطقتي المنيل ومصر القديمة على الأغاني الوطنية، وسط تفاعل وفرحة من الناخبين.

وقد فتحت في التاسعة من صباح اليوم لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.