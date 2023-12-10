محافظ القليوبية يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات

ترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد .

وتابع الهجان، من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، مشيرا إلى أنه يتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

وأضاف أنه جرى رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدء من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم أيضًا.