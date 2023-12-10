«تريلا» تكتب الفصل الأخير في حياة فتاة بالمحلة والأمن يلقي القبض على السائق

لقيت فتاة حتفها، أسفل سيارة نقل تريلا بمنطقة الشعبية دائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتوالت النيابة العامة التحقيق .

مصرع فتاة أسفل سيارة نقل تريلا

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية ، تلقت إخطارا بمصرع فتاة أسفل سيارة نقل تريلا، أثناء تواجدها بمحيط موقف الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية لمحل الواقعة، وتبين مصرع فتاة وأنها أثناء وقت الحادث كانت تتواجد بمفردها، حيث تعرضت للدهس أسفل سيارة نقل ثقيل «تريلا» ما أدى لإخفاء ملامحها بشكل كامل، وجرى تحديد هوية الفتاة وتبين أنها تدعى رشا يسرى تبلغ من العمر 38 عاما -مندوبة مبيعات، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى تحت إشراف النيابة العامة.

القبض على السائق المتسبب في الواقعة

وفي جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 22393 لسنة 2023 وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

جرى انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحي، وبيان أسباب وظروف وملابسات الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وفي واقعة أخري ، عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وبمشاركة الأهالي، علي جثة طفل لقيط مقتولا بزهراء المعادي بجوار مرور المعادي الجديدة، وتم التحفظ علي جثة الطفل في مشرحة زينهم لبيان ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

مصرع تلميذة تحت عجلات أتوبيس مدرستها بالتجمع الأول

كما لقيت تلميذة مصرعها في منطقة التجمع الأول ، في واقعة ماساوية أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي،تم التحفظ علي الجثمان وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الأسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة “مى ه س”، 8 سنوات، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس، وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمرورها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها.

وعلى الفور القى القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.