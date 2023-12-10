السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

في ساعات الليل

شهدت المقار الانتخابية بالإسماعيلية، مع حلول ساعات المساء، إقبالا متوسطا من المواطنين للتصويت في الإنتخابات الرئاسية في يومها الأول بمراكز ومدن الاسماعيليه.

وسجلت لجان السيدات إقبالا على التصويت مع حلول ساعات الليل فيما رصدت بوابة الوفد الالكترونيه اقبال من كبار السن من الجنسين على التصويت .

وتوافد الناخبين وسط تواجد امني مكثف مدعم بوحدات متحركة في محيط المقار الانتخابية بالاسماعيليه في أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتجري الانتخابات الرئاسية داخل 184لجنة على مستوى المحافظة ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت نحو 963 الف ناخب.