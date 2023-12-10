العثور على جثة طفل مقتول بجوار مرور المعادي

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وبمشاركة الأهالي، علي جثة طفل لقيط مقتولا بزهراء المعادي بجوار مرور المعادي الجديدة، وتم التحفظ علي جثة الطفل في مشرحة زينهم لبيان ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

مصرع تلميذة تحت عجلات أتوبيس مدرستها بالتجمع الأول

كما لقيت تلميذة مصرعها في منطقة التجمع الأول ، في واقعة مأساوية أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، تم التحفظ علي الجثمان وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة “مى ه س”، 8 سنوات، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس، وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمرورها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها.

وعلى الفور القى القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.