توافد المواطنين بمركز المحلة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024
أجرى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، والمحاسب أحمد مغاوري رئيس حى ثان المحلة، جولة تفقدية للجان الإنتخابية برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى و رئاسة حى ثان المحلة.
وشهدت الجولة متابعة توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 و خلال الجولة تم التأكد من توافر جميع الإمكانيات لإدلاء المواطنين بأصواتهم حيث يتواجد المشرفين لإرشاد المواطنين للجانهم المختلفة و استراحات و مقاعد متحركة لكبار السن و مظلات
وقاما اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، والمحاسب أحمد مغاوري رئيس حى ثان المحلة، بالإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بلجان المغتربين بميناء المحلة البرى و شارك فى الجولة المهندس محمد السباعي نائب رئيس مركز المحلة
يذكر أنه مع الساعة التاسعة من صباح اليوم بدأت أعمال اليوم الأول لإنتخابات رئاسة الجمهورية 2024 و التى تستمر أيام 10 و 11 و 12 من الشهر الجارى