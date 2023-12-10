البحرين تعلن تخفيض الانبعاثات 30% بحلول 2035 و"صفر كربون" 2060

أعلنت البحرين عن التزامها بالاستراتيجية الوطنية للحياد الكربوني من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول إلى صفر كربون بحلول 2060.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 في دبي، حيث تشارك البحرين بجناح مميز لها لتسليط الضوء على المبادرات التي دشنتها البحرين مؤخرا في هذا السياق وتشمل الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة "صفاء" لتعويض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إبراز التطور المحرز في تنفيذ المملكة مبادراتها من أجل الإسهام في تعزيز الأمن البيئي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال أخصائي بيئة أول بالمجلس الأعلى للبيئة في البحرين المهندس محمد مزعل، إن جناح بلاده يبرز خطة العمل الوطنية التي أعلن عنها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني 2060 من خلال ثلاثة مسارات الاقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع التغير المناخي وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.

وأشار إلى الاستراتيجية التي أعلنت عنها البحرين ضمن التزامها في COP26 بالوصول إلى الحياد الكربوني إلى 30% بحلول 2035، واستراتيجيتها من أجل الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، حيث سخرت جهودها من أجل تغيير وتخفيف 80% من الانبعاثات الكربونية والتي تنبعث من 7 أماكن فقط (مصانع) ينبعث منها 80% من الانبعاثات الكربونية.