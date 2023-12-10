تكدس وازدحام أمام لجان الانتخابات الرئاسية بقرى مركز صدفا بأسيوط

كان صباحًا مشرقًا في قرى مركز صدفا، حيث بدأت اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. امتلأت الطرقات بالأهالي الذين توجهوا نحو مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني بفرحة ونشوة كبيرة.

وتوافد الناخبون بأعداد هائلة، ما أدى إلى تكدسهم في المناطق المحيطة باللجان الانتخابية. كانت الزحام ملحوظًا، حيث تجمع الناس على مقربة من باب المدرسة التي تعتبر مركزًا للاقتراع. وبدأ الناخبون في الاصطفاف بشكل منظم، مع احترام تام لضوابط السلامة الصحية وتباعد الاجتماعي.

وسادت حالة من الفرح والسعادة في أوساط الناخبين، حيث تحدثوا بتفاؤل عن مستقبل البلاد وأهمية مشاركتهم في اختيار الرئيس الذي سيقود مصر في السنوات القادمة.

وعلّق أحدهم قائلاً: "إنه مناسبة مهمة لنا جميعًا، فنحن نشعر بالفخر والاعتزاز بالتصويت والمشاركة في صنع المستقبل".

وتزينت اللجان الانتخابية بأعلام مصر وصور المرشحين المشاركين في الانتخابات، ما أعطى جوًا وطنيًا ومليئًا بالحماس لهذا الحدث الوطني. كما تم تزيين المنطقة بألعاب نارية ومظاهر فنية تعكس الفرحة العارمة للناخبين.

وتحقق السلطات المحلية والأمنية من توفير كل سبل الأمان والحماية في المناطق المحيطة باللجان الانتخابية، وتأمين سلامة الناخبين أثناء تواجدهم في صفوف الاصطفاف.

وتعمل القوات الأمنية على تنظيم حركة السير وتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع بكل يسر وسهولة.

ومع مرور الوقت، أدلى الناخبون باصواتهم باستخدام الأوراق الانتخابية والمظاريف المخصصة، في جو من الهدوء والانتظام. ولم تتوقف الفرحة والمزمار البلدي والطبل عند باب المدرسة، بل انتشرت في أرجاء القرية، معبرة عن فرحة الشعب المصري بالديمقراطية والحرية في التعبير عن آرائهم.

واستمرت العملية الانتخابية حتى غروب الشمس، حيث توالت زحام الناخبين واحتشادهم في اللجان الانتخابية. أعرب الناس عن ارتياحهم للتجربة الديمقراطية التي عاشوها ولتحقيقهم حقهم في اختيار الرئيس الذي يمثلهم ويعمل على تحقيق تطلعاتهم للمستقبل.

وبهذا الحدث الوطني الكبير، أظهرت قرى مركز صدفا الجنوبي عزمها وإصرارها على المشاركة الفعالة في صنع المستقبل، وأعطت صورة مشرقة عن الديمقراطية والمشاركة السياسية في مصر.