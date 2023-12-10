الأنبا بيسنتي مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة يشارك في العملية الديمقراطية الحالية

شارك الأنبا بيسنتي ، مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ، في العملية الديمقراطية الحالية من خلال صوته في الانتخابات الرئاسية. أدلى بصوته في لجنة انتخابية بمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية ، ثم قام بزيارة لجنة سوالم أبنوب للتربية الخاصة مع تقدم مصر نحو مستقبل ديمقراطي قوي

وأكد الأنبا بيسنتي على أهمية هذا الاحتفال الديمقراطي والتزامه بالمشاركة الفعالة فيه. ودعا جميع المواطنين إلى الذهاب والتصويت لتلبية نداء الوطن. أشار إلى أن الانتخابات حق دستوري لكل مواطن وأنه يجب على الجميع الاستفادة من فرصة المشاركة في تشكيل مستقبل البلاد.

وأثنى الأنبا بيسنتي على النزاهة والشفافية التي تظهرها العملية الانتخابية حتى الآن. واعتبر أن الاقبال الكبير والمشاركة المستمرة تعكس رسالة واضحة للجميع بأهمية الديمقراطية وقيمها في بناء مجتمع يسوده العدل والحرية.

بالمثل ، قام العديد من القادة الدينيين الآخرين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مما يعكس التفاعل القوي بين الدين والسياسة في مصر. يشهد البلد الآن مشهدًا معبوًا بالمواطنين الذين يتوافدون على مراكز الاقتراع لممارسة حقهم في التصويت وتشكيل مصيرهم.

وأعرب المواطنين بأن هذه الانتخابات هامة جدًا بالنسبة لمستقبل مصر ، حيث ستساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز وعي المواطنين بأهمية مشاركتهم الفعالة في العملية السياسية. وبفضل الاشتراكية المتزايدة والحوار الجاري بين الدين والسياسة ، يستمر المجتمع المصري في بناء أسس قوية لمجتمع حر وعادل يحترم القيم الديمقراطية.