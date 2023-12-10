شباب أسيوط يلعب دورًا فعّالًا في الالتزام بالمشاركة السياسية

يشهد شباب محافظة أسيوط دورًا فعّالًا في الالتزام بالمشاركة السياسية والدفع باتجاه التغيير الديمقراطي. ففي إطار الانتخابات الرئاسية الحالية، قام الشباب الأسيوطي بالتعاون مع كبار السن بجمع معلومات حول الأسماء المُسجلة وأرقام اللجان الانتخابية في مختلف المناطق القروية والحضرية بالمحافظة.

وتستند هذه المبادرة على استخدام تكنولوجيا الحوسبة وأجهزة اللاب توب لتنظيم وجمع المعلومات وتسهيل نقلها وتوزيعها. يقوم الشباب المتطوع بتجميع البيانات من خلال زيارات ميدانية للكشف والاستعلام عن أرقام اللجان الانتخابية في المناطق المحلية. بعد ذلك، يتم تحميل هذه المعلومات على أجهزة اللاب توب ليتم الوصول إليها بسهولة وسرعة.

ويعتبر هذا الجهد المشترك بين الشباب وكبار السن تعبيرًا عن الوحدة الوطنية وحرصهم المشترك على ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة. فبفضل هذه المبادرة، يمكن لأهالي أسيوط تحديد لجانهم الانتخابية وقاعات التصويت المجاورة لهم، مما يجعل عملية الاقتراع أكثر يسرًا ويوفر الوقت والجهد على الناخبين.

ولاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من أهالي المحافظة، حيث أبدوا امتنانهم وتقديرهم لهذا الدور النشط للشباب في تسهيل المشاركة السياسية ودفع عجلة التغيير الديمقراطي. وقد ألقت وسائل الإعلام المحلية الضوء على هذه الجهود الحثيثة ونشرت تقارير مفصلة حول تنظيم الشباب في جمع المعلومات ومساعدة أهاليهم في الاستفادة منها.

بالمشاركة بقوة في هذه الانتخابات الرئاسية والعمل الجماعي لجمع المعلومات، يعكس شباب أسيوط إيمانهم بأن المشاركة السياسية الفعّالة هي السبيل لتحقيق التغيير والتنمية في مجتمعهم. هذا النموذج الرائد في التعاون والتقارب العابر للأجيال يلقى الضوء على الإرادة القوية والروح الفداء لأبناء وبنات أسيوط الطموحين للعمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر تقدمًا.

شباب أسيوط يشارك في العملية الانتخابية

شباب أسيوط يشارك في العملية الانتخابية