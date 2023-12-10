كبار السن وذوي الهمم أبرز مشاهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالدقهلية

شهدت مقار اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إقبالاً كثيفًا من المواطنين ومن بينهم السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على مقار اللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وذلك للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حرصا على سلامة المتوافدين على اللجان، وقد بدت الكثير من صور المساعدة الإنسانية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من قبل العاملين باللجان لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه واجب على الجميع المشاركة الفعالة في الانتخابات لصالح الدولة المصرية لاستكمال هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرًا إلى حرص المرأة المصرية علي التصويت والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بقرى ومراكز ومدن المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024م وأهمية دورها الفعال في بناء الدولة.

وكانت الانتخابات الرئاسية 2024 قد انطلقت اليوم بمحافظة الدقهلية والتي تجري على مدار3أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10وو1211ديسمبر بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج.

وتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 ملايين و 562 ألف ناخب تقريبًا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقرا انتخابيا وهم كالآتي:( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان.