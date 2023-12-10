أعضاء الأزهر للفتوى يشاركون في الانتخابات الرئاسية اليوم

توافد علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بلجنة الفردوس بحي الجمالية.

وصرح الدكتور أسامه الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أننا اليوم بصدد مشاركة إيجابية وفاعلة تأتي فى إطار استحقاق دستورى ووطنى، وفي إطار التوجه العام من المخلصين من أبناء هذا البلد لدعم استقراره، ومساندته واستمرار حركة البناء والعمران في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، توجه اليوم من لهم حق الإدلاء بأصواتهم من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف للمشاركة الإيجابية التى تؤكد على إيمانهم بدورهم فى تقرير مصير مستقبل بلدنا وأمتنا.

الأزهر للفتوى ينهي المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة “الوعي حياة”

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، المرحلة الأولى من المبادرة التوعوية المشتركة مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان: «الوعي حياة»، ضمن أعمال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقد شملت المرحلة الأولى ندوات ولقاءات توعوية في محافظات: قنا والمنوفية وبوسعيد وأسيوط والبحر الأحمر والدقهلية.

حاضر في هذه الندوات نخبة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار حديثهم حول عدد من القضايا الفكرية والوعي الصحيح، مثل الوطنية والمواطنة، ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قيمة العمل في الإسلام، إدارة الوقت، قيمة الحياة، الإيجابية وترك السلبية، وبناء حياة زوجية سعيدة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنميه وعي الشباب، ونشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، وبناء الوعي الاسري الصحيح.

بالإضافة إلى العمل على محاربه الظواهر السلبية فى المجتمع، والاعتزاز بالوطن ومحاربة الأفكار الهدامة وحفظ النفس والأسرة من السلبيات المجتمعية وعدم التأثر بها.

وفي نهاية كل لقاء استمع المحاضرون للحضور وأجابوا عما شغل أذهانهم من تساؤلات دينية وحياتية.