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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

أمير الكويت
أمير الكويت

 

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح اليوم  الأحد  أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لا تزال مستقرة.

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وأعرب الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أن ينعم المولى تعالى على أمير الكويت بالصحة والعافية وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وفي 29 نوفمبر الماضي، أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى، إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

 

وأضاف الديوان الأميري الكويتي في بيانه حينها، أن الحالة الصحية لـ الشيخ نواف الأحمد مستقرة

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