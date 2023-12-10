رئيس جامعة جنوب الوادي وأعضاء هيئة التدريس يُدلون بأصواتهم

أدلي الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، مساء اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول وذلك بمدرسة قنا الجديدة للتعليم الأساسي بمنطقة المساكن .

قال رئيس الجامعة، إن الإقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري بواجبه الوطني.

وأدلي الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بصوته في لجنة المغتربين بمدرسة الامل بمنطقة المساكن .

وقام العديد من عمداء الكليات و القيادات الإدارية بالأدلاء بأصواتهم في اول ايام الانتخابات الرئاسية وادلت السيدة طروب طلبة امين الجامعة المساعد بصوتها في لجنة معهد الحميدات الابتدائي الازهري.

ونظمت كلية الآداب، بجامعة جنوب الوادي، ظهر اليوم الأحد، مسيرة طلابية للذهاب الى اللجان الانتخابية سيراً على الاقدام من مقر الجامعة.

وتقدم المسيرة الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وحشد طلابي كبير.

وقال رئيس الجامعة، إن أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، تم تكليفهم من إدارة الجامعة، بنقل الطلاب والطالبات ، من خلال مركبات تُوفرها الجامعة تيسرًا على الطلاب، إلى لجان الاقتراع المقيدين فيها، منوهًا أن خطة النقل أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، المخصصة للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس الجامعة إن الطلاب المغتربين يبلغ عددهم نحو 13 ألف طالب، وتم جمع بيانات عن هؤلاء الطلاب تشمل الاسم كاملاً، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، العنوان، الكلية، الفرقة وغيرها من البيانات، وتم تكليف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإشراف على المجموعات الطلابية.

وبيّن رئيس الجامعة، إنه منذ الساعات الأولى لليوم الانتخابي الأول في انتخابات الرئاسة 2024 شاركت جموع من منسوبي الجامعة في العملية الانتخابية في مختلف المقار الانتخابية .

وتابع رئيس الجامعة انتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة بقنا لمقار اللجان الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك و التنسيق المشترك بين فرق العمل في مختلف اللجان الإشرافية بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالروح الإيجابية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس و الجهاز الإداري و الطلاب مشيرا ان الجامعة استعدت للمشاركة منذ اعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية انطلاقا من المسئولية الوطنية للجامعة في دعم الدولة المصرية في مسيرتها نحو الاستقرار و التنمية.