رئيس اتحاد المستثمرات العرب: المرأة تتصدر المشهد في الإنتخابات الرئاسية

أدلت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، بصوتها باللجنة الانتخابية في مدرسة الشهيد احمد عبد الوهاب بمنطقة المعادي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، مؤكدة حرصها على أداء الواجب الوطنى ودعم مبادرة " أنزل شارك.. عشانك يابلدى " وذلك بالتعاون وبمشاركة المهندس رامي غالي، نائب رئيس مؤسسة شباب قادرون .

وقامت هدى يسي والوفد المصاحب لها من اتحاد المستثمرات العرب و جمعية سيدات الأعمال للتنمية، برفع العلم المصرى مع الهتافات "تحيا مصر تحيا مصر" ،

وحرص عضوات الجمعية وأعضاء اتحاد المستثمرات العرب من المصريين المشاركة والتصويت فى الانتخابات كل فى اللجنة الخاصة به .

وعقب الإدلاء بصوتها، أكدت هدى يسي، على أن اللجان الانتخابية فى اليوم الأول شهدت إقبالا من المواطنين للمشاركة في اختيار القيادة السياسية كحق دستورى للجميع .

وأشارت إلى أن تلك المشاركة تؤكد للعالم كله حرص الشعب المصري علي حماية أراضيه وأمن ومستقبل أبنائه وتنمية بلاده.

وأوضحت أن المرأة كعادتها تصدرت مشهد المشاركة في الانتخابات إلى جانب حث أخواتها وأبنائها على النزول لصناديق الاقتراع والتصويت أيضا معها .

وأشادت دكتورة هدى يسي، بالتأمين الكبير من جانب القوات المسلحة والداخلية للانتخابات الرئاسية وبالتنظيم فى اللجان من كافة القائمين على العملية الانتخابية ووعى الناخبون ووقوفهم بانتظام بمحيط اللجان للأدلاء بأصواتهم .

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.