عميد "تربية نوعية" بأسيوط يدعو الطلاب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

قام الدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية في جامعة أسيوط، بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الأحد.

وأكد الدكتور وجدي رفعت حرصه الشديد على المشاركة في هذه الانتخابات، التي تمثل ذروة المنظومة الديمقراطية في مصر، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من بناء الدولة الوطنية الحديثة.

وأشار الدكتور وجدي إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا يجب أن يتحلى به كل مواطن مصري، وأنها تعتبر هذه الانتخابات فرصة للاستماع إلى صوت الشعب المصري وتحقيق تطلعاتهم في بناء مصر الحديثة.

تعكس مشاركة الدكتور وجدي رفعت في الانتخابات الرئاسية تفانيها في العمل السياسي ودعمها للديمقراطية في مصر. يعتبر الاقتراع في الانتخابات الرئاسية من أهم الأحداث الديمقراطية في البلاد، حيث يتمكن المواطنون من التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في اختيار رئيس البلاد. ومن خلال مشاركتها في هذه العملية، تؤكد الدكتور وجدي رفعت على تفهمها العميق لأهمية القرارات السياسية في تشكيل المستقبل الوطني.

يسعى الدكتور وجدي رفعت، بصفته عميد كلية التربية النوعية في جامعة أسيوط، إلى دعم عملية التعليم وتنمية الموارد البشرية في مصر. يؤمن بضرورة تطوير النظام التعليمي ليتماشى مع التطورات العالمية ويعزز التعليم الجيد والتربية النوعية في المجتمع. وبالتالي، فإن مشاركته في الانتخابات الرئاسية تعكس التزامه بتعزيز قطاع التعليم والعمل على تحقيق تقدم مستدام في مصر.

وبصفته عميدًا لكلية التربية النوعية، لديه الفرصة لمساعدة الطلاب في بناء مستقبلهم الوطني من خلال توفير بيئة تعليمية مشجعة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. وبتعزيز التعليم النوعي، يمكن للطلاب أن يصبحوا قادة مستقبليين يساهمون في تحقيق التنمية والازدهار في مصر.

وختم الدكتور وجدي حديثه بالأمل في أن يسود السلم والأمن في جميع أنحاء مصر خلال هذه الفترة الحرجة، وأن يصل البلد إلى مستوى جديد من التقدم والازدهار تحت قيادة رئيس جديد ينعم بالنزاهة والشفافية والكفاءة لتعزيز الشمولية والعدالة والتنمية في المجتمع المصري.

ودعا الدكتور وجدي رفعت أبنائه الطلاب وبناته الطالبات إلي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وان يظهروا حبهم وانتمائهم لمصر ورغبتهم في المساهمة في بناء الدولة الوطنية الحديثة.

وستستمر عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية إلى الفترة المسائية، حيث يتوجب على جميع المواطنين المصريين المسجلين التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.