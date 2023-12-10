الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: إقبال متزايد على لجان الوافدين بانتخابات الرئاسة

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حالة إقبال كثيفة على لجان الوافدين الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في ظاهرة ملحوظة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وتم رصد إقبال الوافدين على النحو التالي:-

• محافظة أسوان:

-لجنة الوافدين مدينة "أبو سمبل" السياحية للمغتربين بمركز " نصر النوبة".

-لجنة الوافدين مدرسة اطلس الابتدائية.

-لجنة مدرسة اسوان النموذجية.

-لجنة الوافدين مدرسة سليمان على الثانوية بمركز إدفو.

-لجنة مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية قسم أول أسوان.

-لجنة مدرسة سليمان على الثانوية بمركز ادفو.

• محافظة الغربية:

-لجنة ميت عساس المغتربين بمركز سمنود.

• محافظه بورسعيد:

-لجنة مقر الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

- لجنة مدرسه شهداء بورسعيد المشتركة بالمناصرة.

- لجنة مدرسه الفرما الابتدائية بجانب محطه قطارات بورسعيد.

-لجنة مقر الهيئة الاقتصادية شارع عزمي بجوار ميناء بورسعيد.

-لجنة مقر جمعيه المستثمرين بالمنطقة الحرة للاستثمار بشارع محمد علي بحي الضواحي.

• محافظة الأقصر:

-لجنة رقم 25 معهد فتيات الأقصر الأزهري بشارع سان جوزيف قسم الاقصر.