الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره لوتون تاون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تقدم لوتون تاون عن طريق إليجاه أديبايو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما تعادل برناردو سيلفا للسيتي في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، وأضاف زميله جاك جريليش الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وتلقى مانشستر سيتي خسارة أمام نظيره أستون فيلا بهدف نظيف، في الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 33 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل لوتون تاون في المركز الـ 18 بـ 9 نقاط.

وشهدت المباراة غياب مهاجم مانشستر سيتي الأساسي إرلينج هالاند ، في الوقت الذي لم يفصح خلاله النادي الإنجليزي عن أسباب غياب اللاعب.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: إديرسون.                                

خط الدفاع: ووكر - دياز - أكي – جفارديول.

الوسط: رودريجو - كوفاسيتش – برناردو.

خط الهجوم: فودين - جريليش - ألفاريز.

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