محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان عدد من لجان الانتخابات الرئاسية

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الأحد، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، عددًا من اللجان للاطمئنان على سير وإنتظام العملية الإنتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتى إنطلقت اليوم ولمدة 3 أيام.

وحرص المحافظ على تفقد مقر اللجنة ( 17 ) بمدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بنات القديمة- لجنة الوافدين من المحافظات، واللجنة رقم ( 3 ) بمدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، واللجنتين( 2-1 ) بمجمع مدارس هدى شعراوى للتعليم الأساسى، بغرب مدينة كفرالشيخ، لمتابعة انتظام وسير الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، عدد من القيادات التنفيذية.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على كافة التجهيزات والإجراءات التى قامت بها أجهزة المحافظة، لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مؤكداً على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية2024، وبخاصة ذوى الهمم وكبار السن .

يذكر انه يشارك مليوني و 339 الف و 800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى، بـ 524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، كما يشارك 18 مستشفى حكومي، و 22 مستشفى خاص، 11 مركز طبى، لأستقبال اى حالات طارئة و 47 نقطة اسعاف بـ 95 سيارة اسعاف، و 43 وحدة إطفاء بنطاق المحافظة.