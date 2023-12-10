يعد الدجاج من أكثر أصناف اللحوم المقدمة على السفرة لأنه مصدراً للبروتينات والمعادن، فضلًا عن مذاقه الشهي، كما يمكن تحضيره بأكثر من طريقة.

وتحتوى الدجاج على فوائد متعددة أبرزها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

اذا كنت واقعه في حيرة اختيار أصناف الطعام على سفرتك نقدم لكٍ طريقة تحضير الدجاج بالبصل بالفرن بخطوات سهلة.

المقادير

- البصل : 3 حبات (مفروم شرائح رفيعة)

- الدجاج : دجاجة (مقطعة 8 قطع منظفة)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- الماء : نصف كوب

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية.

ضعي الدجاج والبصل في طبق الفرن.

وزعي زيت الزيتون فوق البصل والدجاج، وتبلي بالملح والفلفل الأسود حتى تتغطى قطع الدجاج بالملح والفلفل.

أضيفي البابريكا المطحونة واخلطي جيداً ثم صُبي الماء.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 50 دقيقة حتى ينشف الماء وينضج الدجاج.

قدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو الأرز حسب الرغبة