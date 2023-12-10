غرفة عمليات للشباب والرياضة بالمنيا لحث المواطنين على التصويت في الإنتخابات

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، منذ الصباح الباكر وفى اول ايام الإنتخابات الرئاسية ، بإنتظام عمل غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، والتى أقيمت تحت رئاسة الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وعضوية وكلاء المديرية ومعاونى المديرية ، ومديرى ادارات البرلمان والتعليم المدنى ومسئولى البرلمان، ومدير ادارة الشباب والهيئات الشبابية ومركز المعلومات.

وتم عمل بث مباشر لغرفة عمليات المنيا ، مع الغرفة العملية بوزارة الشباب والرياضة ، لنقل الصورة الكاملة للإنتخابات الرئاسية باللجان المقامة بمراكز الشباب والأندية، والتى يشارك فيها شباب الكيانات الشبابية ، ونماذج محاكاة برلمان الشباب والشيوخ.

وأندية التطوع والفتاة والمرأة والجوالة ، وشباب yly ومراكز شباب مصر ، وسند شباب الصعيد، وحث الشباب على المشاركة السياسية ومتابعة عمليات الإقتراع اول بأول من خلال غرفة العمليات ، والتى تعمل على مدار الساعة منذ التاسعة صباحا ، حتى التاسعة مساء ، والمستمرة خلال الأيام الثلاثة للإنتخابات.