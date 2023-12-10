الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غرفة عمليات للشباب والرياضة بالمنيا لحث المواطنين على التصويت في الإنتخابات

غرفة عمليات الشباب
غرفة عمليات الشباب والرياضة

تواصل مديرية الشباب والرياضة  بمحافظة المنيا ، منذ الصباح الباكر وفى اول ايام الإنتخابات الرئاسية ، بإنتظام عمل غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، والتى أقيمت تحت رئاسة الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وعضوية وكلاء المديرية ومعاونى المديرية ، ومديرى ادارات البرلمان والتعليم المدنى ومسئولى البرلمان، ومدير ادارة الشباب والهيئات الشبابية ومركز المعلومات.

 وتم عمل بث مباشر لغرفة عمليات المنيا ، مع الغرفة العملية بوزارة الشباب والرياضة ، لنقل الصورة الكاملة للإنتخابات الرئاسية باللجان المقامة بمراكز الشباب والأندية، والتى يشارك فيها شباب الكيانات الشبابية ، ونماذج محاكاة برلمان الشباب والشيوخ.

وأندية التطوع والفتاة والمرأة والجوالة ، وشباب yly ومراكز شباب مصر ، وسند شباب الصعيد، وحث الشباب على المشاركة السياسية ومتابعة عمليات الإقتراع اول بأول من خلال غرفة العمليات ، والتى تعمل على مدار الساعة منذ التاسعة صباحا ، حتى التاسعة مساء ، والمستمرة خلال الأيام الثلاثة للإنتخابات.

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