اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تعقد اجتماعها الدوري الخامس عشر

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على نشر وتعزيز ثقافة الممارسات الأخلاقية في البحث العلمي والابتكار، ووضعها في صدارة أولويات الجامعة في دعمها للبحث العلمي، وأيضاً العمل على تنمية المهارات والقدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم في ضوء الأخلاقيات العلمية التي أعلنت عنها جامعة أسيوط في مجال البحث والنشر العلمي، والتي تشدد على ضرورة توجيه البحوث؛ لما يفيد المعرفة والمجتمع والإنسانية كإلتزام أخلاقي أساسي، والإلتزام بالأمانة العلمية في تنفيذ البحوث، والمؤلفات، وتطبيق قواعد الاقتباس؛ وفقاً للوائح العلمية المعمول بها؛ إيماناً منها بأن دولة العلم والعمل تتطلب أن تضع الجامعة كل إمكاناتها العلمية والبشرية؛ للمساهمة في تطوير كافة المشروعات الوطنية.

المنشاوي: اللجنة تستهدف نشر وتعزيز ثقافة الممارسات الأخلاقية في البحث العلمي والابتكار

وفي إطار ذلك، عقدت اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط (AUREC)، اجتماعها الدوري الخامس عشر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، وبحضور الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة وأمين اللجنة، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والقس عاموس بسطا قايين سكرتير الأنبا يوأنس أسقف أسيوط ، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وفي مستهل أعمال اللجنة، أكد الدكتور محمود عبد العليم على ما يمثله البحث العلمي من أهمية؛ كونه قاطرة تطور البشرية، وازدهارها، ورفاهيتها؛ وعلى أهمية دور اللجنة في ضبط الإيقاع الأخلاقي للبحث العلمي بالجامعة، مشيداً بمجهودات اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة منها في مختلف محاور عملها؛ موجهاً بضرورة تحديث كتاب "الدليل الشامل لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط" الذي أصدرته اللجنة في ضوء المستجدات العلمية والتكنولوجية، وأيضاً سوف يتم إقامة ندوة عامة للجنة بمناسبة مرور عامان علي إنشاءها في مستهل يناير المقبل.

ومن جانبه ، أوضح الدكتور خالد صلاح؛ أن الاجتماع تناول مناقشة تقرير متابعة موقف إنشاء الكليات والمعاهد للجان أخلاقيات البحث العلمي الفرعية بها، وأيضاً مناقشة عدد من الشكاوي والموضوعات المحالة للجنة للدراسة وإبداء الرأي تجاهها، وتم الموافقة علي عدد من لوائح اللجان الفرعية بكليات ومعاهد الجامعة.

الجدير بالذكر؛ أن اللجنة قد تشكلت بقرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط رقم 7 بتاريخ 3-1-2022 ؛ بناءً علي قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 725 بتاريخ 27/10/2021 الذي نص بالموافقة على إنشاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، وتعمل اللجنة في إطار اللائحة التنظيمية المعتمدة بقرار مجلس الجامعة بجلسة رقم 731 بتاريخ 27/ 4/ 2022، ولائحة الإجراءات التقويمية لانتهاكات الأمانة البحثية؛ بقرار مجلس الجامعة رقم 742 بتاريخ 28 / 3 / 2023، كما أصدرت اللجنة الدليل الشامل للنزاهة البحثية بجامعة أسيوط، وقد أشار سيادته بتوافر رؤية، ورسالة، وأهداف اللجنة، وكافة اللوائح الحاكمة لأعمال اللجنة، وأدلتها؛ في بوابة اللجنة على موقع الجامعة أضغط هنا.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع