الإدارة الصحية لمركز أسيوط تنظم فرق طبية ثابتة ومتحركة لتغطية اللجان الانتخابية

قامت إدارة مركز أسيوط الصحي بتنظيم حملة تأمين طبي في لجان قرية أولاد إبراهيم بالمركز. تهدف هذه الحملة إلى تقديم الدعم الطبي اللازم للناخبين والعاملين في الانتخابات بالقرية في يوم الانتخابات الرئاسية الأول بمدينة أسيوط، تلقى الناخبون دعمًا طبيًا من خلال التأمين الطبي الذي تقدمه إدارة المركز الصحي. وشهدت لجان قرى أولاد إبراهيم بالمركز إقبالًا كبيرًا على الخدمات الصحية.

وقد لاقت هذه المبادرة إستحسانًا كبيرًا من الناخبين، حيث أكدوا أنهم يشعرون بالراحة والأمان عندما يعلمون أنهم يمكنهم الحصول على العلاج المناسب واللازم في حالة وجود أي مشاكل صحية خلال فترة التصويت.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة المركز الصحي لخدمة مجتمعها، وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية الديمقراطية الحيوية. فقد تم تخصيص فريق طبي مؤهل ومدرب بشكل جيد على تقديم الخدمات الطبية، ووضع خطة محكمة لحماية الناخبين من انتشار الأمراض السارية.

بهذه المبادرة، يؤكد مركز أسيوط الصحي الالتزام بتعزيز الصحة والعناية بالناخبين، وبالتالي توفير البيئة الملائمة للتصويت الآمن والمريح في العملية الديمقراطية المهمة.

تشارك في حملة التأمين الطبي فرق طبية مؤهلة ومدربة تابعة للمركز الصحي، حيث يتم توفير الإسعافات الأولية والرعاية الصحية اللازمة للمصابين أو الحالات الطارئة. يتم تجهيز فرق الإسعاف بالمعدات والأدوات الطبية الضرورية لتلبية احتياجات الحالات المختلفة التي يمكن أن تطرأ أثناء الانتخابات.

تهدف هذه الحملة إلى ضمان وجود بيئة آمنة وصحية للناخبين والمراقبين والعاملين في العملية الانتخابية. يعمل الفريق الطبي على توفير الاستشارات الطبية للناخبين وتقديم الإرشادات اللازمة للتعامل مع أي حالات صحية طارئة قد تحدث.

وفي حالة حاجة إلى نقل الحالات الطبية الخطرة إلى المستشفى، يتم تنسيق ذلك مع المراكز الطبية القريبة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى. يتم توفير وسائل النقل اللازمة لنقل المصابين وضمان وصولهم إلى المستشفى بأمان وسرعة.

تأتي هذه الحملة كجزء من جهود الإدارة الصحية لتعزيز الوعي الصحي وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين خلال مرحلة تاريخية مهمة في حياة البلاد. يشكل التأمين الطبي الذي يوفره المركز الصحي جزءًا من الخدمات الصحية المتاحة في المجتمع ويساهم في توفير الحماية والرعاية للمجتمع المحلي.

تشكل الخدمات الطبية والصحية دعمًا حاسمًا لنجاح العملية الديمقراطية، فقد قدم المركز الصحي التأمين الطبي والقوافل الطبية المتنقلة للناخبين في اللجان، وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم خلال فترة التصويت.

جانب من التأمين الطبى التابع لادارة مركز اسيوط الصحية

جانب من التأمين الطبى التابع لادارة مركز اسيوط الصحية

جانب من التأمين الطبى التابع لادارة مركز اسيوط الصحية