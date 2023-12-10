رئيس لجنة سيوة بمرسى مطروح: مقر الوافدين سجل أكبر تصويت حتى الآن

أكد المستشار ضياء عامر، رئيس لجنة سيوة بمرسى مطروح، أن لجنة قسم سيوة بها 9 لجان فرعية مقيد بها 19082 صوت بخلاف لجنة الوافدين، مشددًا على أن تم بدء العملية الانتخابية في الساعة الـ9 صباحًا طبقًا للموعد المحدد من الهيئة ولم يتم رصد أي مخالفات ولم يتلقوا أي شكاوى من قبل الناخبين في أي من اللجان العامة أو الفرعية.

وأشار إلى التصويت باللجان الفرعية بقسم سيوة متوسط، مشددًا على أن الملحوظة أن لجنة الوافدين سجلت أكبر تصويت حتى هذه اللحظة، موضحًا أن ويوجد إقبال كثيف على لجان الوافدين.

وجاء ذلك على هامش اتصال المستشار أحمد بندري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات به منذ قليل، لمتابعة التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.