محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بمدرسة النيل الإبتدائية بأخميم

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من اللجان الانتخابية بمدرسة النيل الابتدائية بأخميم، يرافقه كل من " اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد محمد شعيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم .

وتفقد المحافظ اللجان الانتخابية بالمدرسة، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان دون حدوث أى معوقات حتى الان, وان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلقى غرفة العمليات أى شكاوى أو تجاوزات .

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 مليون و253 ألف و847 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة، و 684 لجنة فرعية، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات .