الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتأخر في النتيجة أمام لوتون في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

نجح لوتون تاون في تحقيق نتيجة إيجابية خلال الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي، بعدما تقدم بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

نجم مانشستر سيتي على رادار اليونايتد في الميركاتو

جاء تقدم لوتون تاون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب إليجاه أديبايو.

وكان مانشستر سيتي قد تعرض للخسارة أمام نظيره أستون فيلا بهدف نظيف، في الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إديرسون.                                

الدفاع: ووكر - دياز - أكي – جفارديول.

الوسط: رودريجو - كوفاسيتش – برناردو.

الهجوم: فودين - جريليش - ألفاريز.

بينما شهدت قائمة المباراة النهائية للقاء غياب مهاجم السيتي الأساسي هالاند ، في الوقت الذي لم يفصح خلاله النادي الإنجليزي عن أسباب غياب اللاعب.

مواد متعلقة

الجمعة المقبل .. الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بالسعودية

سقوط بايرن ميونيخ بخماسية أمام فرانكفورت ينضم لأكبر الهزائم في تاريخ البافاري

الجريدة الورقية