مانشستر سيتي يتأخر في النتيجة أمام لوتون في الشوط الأول

نجح لوتون تاون في تحقيق نتيجة إيجابية خلال الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي، بعدما تقدم بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تقدم لوتون تاون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب إليجاه أديبايو.

وكان مانشستر سيتي قد تعرض للخسارة أمام نظيره أستون فيلا بهدف نظيف، في الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إديرسون.

الدفاع: ووكر - دياز - أكي – جفارديول.

الوسط: رودريجو - كوفاسيتش – برناردو.

الهجوم: فودين - جريليش - ألفاريز.

بينما شهدت قائمة المباراة النهائية للقاء غياب مهاجم السيتي الأساسي هالاند ، في الوقت الذي لم يفصح خلاله النادي الإنجليزي عن أسباب غياب اللاعب.