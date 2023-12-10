رئيس لجنة انتخابية يتعرض لوعكة صحية في سمالوط بالمنيا

تعرض المستشار عبد السلام الدلجاوي رئيس محكمة إستئناف، ورئيس اللجنة العامة للإنتخابات الرئاسية بمركز سمالوط غرب شمال المنيا، لوعكة صحية خلال الساعات ، تم نقله على اثرها إلى مستشفي سمالوط التخصصي ، تحت اشراف الطاقم الطبي.

من جانبه أكد أحد افراد أسرته، ان المستشار دخل المستشفي ، إثر تعرضه لهبوط نتجية للإجهاد والإرهاق، وهو الآن يتماثل للشفاء وتحت الملاحظة، وذلك لإحتياجه لقسطرة تشخيصية نتيجة لقصور الشريان التاجي بالقلب.

وتابع اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، ورئيس مركز سمالوط والأجهزة الأمنية والمعنية، والهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك الإطمئنان على صحة المستشار رئيس اللجنة العامة ، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفي التخصصى بسمالوط ، بمتابعة حالة المستشار لحظة بلحظة، وتلقيه العلاج اللازم حتى يتماثل للشفاء.

ومن المقرر ، أن يستأنف المستشار عمله، من الصباح الباكر، للإشراف علي العملية الإنتخابية داخل لجان الإقتراع والتصويت نطاق مركز سمالوط غرب.