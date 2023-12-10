استمرار توافد المواطنين على اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية، بعد فترة الاستراحة، استمرار توافد المواطنين والعاملين بمديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والقوى العاملة والتموين والاوقاف على اللجان الانتخابية، للمشاركة والتعبير عن حرية رأيهم وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن.

ونظم العاملون بالإدارات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، مسيرات اتجهت للجان الانتخابية، لاختيار من يمثلهم وذلك إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية كبيرة، وواجب وطني، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وضماناً لأمن واستقرار البلاد.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع، فهو يجسد وعي الشعب المصري، وحرصه على المشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن، وكذلك الاعلاء من قيم الحرية والديموقراطية وتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق وتحقيقا للتنمية الشاملة.

أشاد المحافظ بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية لما شهده من توافدهم واحتشادهم أمام اللجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية، ومشهد يعبر عن قوة وتماسك الشعب، وحرصه الشديد على المشاركة في الانتخابات، واختيار من يمثله رئيساً للجمهورية.