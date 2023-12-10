المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة تنظم نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية

نفذت المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة، نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية بدافع تثقيف وتوعية الأطفال بدورهم السياسي.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ،

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن المدرسة نفذت المحاكاة بكافة المراحل، بدءًا من التقديم للترشح والكشف الطبي والحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية وعرض البرنامج الانتخابي، وصولًا إلى يوم العرس الديمقراطي ومشاركة جميع شرائح المجتمع.

وأشارت اشجان اسماعيل، مديرة المدرسة، إلى أن هذه المحاكاة تأتي ضمن جهود المدرسة لتوعية طلابها بأهمية الديمقراطية والمشاركة المدنية، كما تعزز قيم التسامح والاحترام بين الطلاب وتعليمهم فن التعامل مع الآراء المختلفة.

وأضافت أشجان بأن هذا النموذج المحاكاة للانتخابات الرئاسية يهدف إلى تعزيز الوعي السياسي للطلاب وتثقيفهم حول عملية الانتخاب وأهميتها في بناء المجتمع. وقد شارك الطلاب في جميع مراحل العملية الانتخابية ليتعلموا عن قرب عن هذه العملية الديمقراطية.

وأوضحت أشجان عمل نموذج المحاكاة حيث قدم الطلاب المهتمون أنفسهم كمرشحين للانتخابات الرئاسية المحاكاة. تلي ذلك مرحلة الكشف الطبي، حيث تم اختبار صحة المرشحين وضمان أنهم يستوفون الشروط الصحية المطلوبة لشغل منصب الرئيس.

ثم بدأت المرحلة الأكثر إثارة في العملية الانتخابية المحاكاة، وهي حملة الانتخابات. قام الطلاب المرشحون بتعيين فرق حملة لهم وتصميم شعارات وملصقات وعروض تقديم برنامجهم الانتخابي. تم توزيع الملصقات والمطويات وتنظيم ندوات لكسب دعم الطلاب الآخرين لتحقيق فوزهم في الانتخابات.

تلا ذلك عرض البرنامج الانتخابي للمرشحين الذين قاموا بتقديم أفكارهم ورؤيتهم للمستقبل. تم تنظيم مناظرات حول القضايا الهامة والمحاور السياسية لتمكين الطلاب من التعبير عن أرائهم ومناقشة القضايا الرئيسية التي يواجهها المجتمع.

وفي يوم العرس الديمقراطي، شارك الطلاب في انتخاب رئيس النموذج المحاكاة للانتخابات. وشهد هذا الحدث مشاركة جميع شرائح المجتمع، حيث تم توجيه الدعوة لأهالي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمسؤولين المحليين. تم إعلان النتائج واحتفال الفائزين بالانتخابات.

وأكدت أشجان بأن هذه التجربة تعتبر تجربة قيمة ومفيدة للطلاب، حيث تساعدهم على فهم عملية الانتخابات والسياسة ومدى تأثيرها على حياتهم. تمكنهم من التعبير عن آرائهم وتطوير مهارات التفكير النقدي والحوار البناء. كما تعزز هذه التجربة قيم التواصل والعمل الجماعي بين الطلاب.

وأضاف المهندس سيد عبدالعزيز بأن المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة تلعب دورًا هامًا في تعزيز مفهوم الديمقراطية وترسيخ قيمها الأساسية في نفوس الطلاب. تشجعهم على المشاركة السياسية الفاعلة في المستقبل وتصقل مهاراتهم القيادية والتواصل. بالتأكيد، هذا النموذج المحاكاة يسهم في تشكيل جيل جديد من المواطنين المسؤولين والمهتمين بقضايا المجتمع والسياسة.

وأشار المهندس سيد إلى أن هذه المبادرة الإيجابية للمدرسة الرسمية الدولية في الخارجة تعتبر خطوة هامة نحو زيادة الوعي السياسي لدى الأطفال والشباب، وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية والحفاظ على قيم الديمقراطية والحوار المفتوح، وهي أسس أساسية لبناء مجتمع مدني قوي ومستقر.

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)

نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية من طلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS)