رئيس لجنة مرسى علم: إقبال كثيف في الساعات الأولى وتزاحم بلجان الوافدين

أكد المستشار سامح عرابي، رئيس لجنة مرسى علم، أنه تم فتح اللجان في موعدها المحدد وكان عددها 7 لجان فرعية، وكان هناك تزاحم على لجان الوافدين، وجاء ذلك على هامش اتصال المستشار أحمد بندري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات به منذ قليل، لمتابعة التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن اللجان فتحت في تمام الساعة الـ9 صباحًا وشهدت إقبال كثيف في الفترات الأولى من فتح اللجنة الانتخابية، مؤكدًا أن بدأت تتراجع الإعداد في اللجان من الساعة الـ4 صباحًا.

و تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.