محافظ بني سويف يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بصوته في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، ، وذلك بمقر لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية ، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الساعة 9 صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل

جاء ذلك خلال تفقده عددا من لجان الاقتراع للاطمئنان على سير عملية الانتخابات، والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة ، حيث اطمأن على توافر كشوف للناخبين الوافدين والمغتربين بكافة لجان الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة

وأكد المحافظ، أن اليوم الأول من الانتخابات يسير بكل يسر ، ،مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل سلس،لافتا إلى بعض المشاهد الوطنية التي رأها أثناء تفقده اللجان من أهمها حرص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الأبرز

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